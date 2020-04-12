Новый глава Росздравнадзора Алла Самойлова отличилась жесткостью

Назначение Аллы Самойловой новой главой Росздравнадзора стало неожиданностью для многих экспертов отрасли. Все были уверены, что пост примет Дмитрий Пархоменко, до последнего времени временно исполняющий обязанности руководителя ведомства. Но случилась неожиданная рокировочка: пост заняла Самойлова, которую источники называют «человеком Михаила Мурашко».

Фото: roszdravnadzor.ru.

Гораздо более тревожным эксперты называют другое событие, которое прошло незамеченным: буквально пару недель назад Росздравнадзор вновь перешел «под крыло» Минздрава РФ, что означает одно: за деятельностью министерства будут надзирать свои люди.

Самойлову называют человеком команды Мурашко, поэтому, когда Михаила Альбертовича назначили министром здравоохранения, он взял Аллу Владимировну с собой. В министерстве она возглавила департамент проектной деятельности. Кстати, работа для нее привычная: с октября 2015 по февраль 2017-го она занимала пост министра здравоохранения и социального развития ее родной Чувашской Республики.

Сама Анна Владимировна – родом из Чебоксар (родилась 5 февраля 1967 года), там же она окончила Чувашский государственный университет (ЧГУ) им. И. Н. Ульянова по специальности «лечебное дело, акушерство и гинекология».

Потом стала продвигаться, как говорится, по партийной линии: так, в 2007 году баллотировалась в депутаты Госдумы по списку «Единой России», но после выборов от мандата отказалась. Работала региональным министром здравоохранения, а в 2016 году выдвинула свою кандидатуру (опять по списку «Едра») в Госсовет Чувашии (не прошла). С 2018 году она попала в ту самую «команду Мурашко», став советником руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и в последние годы руководила управлением контроля за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения Росздравнадзора.

25 марта президент подписал указ о передаче Росздравнадзора в ведение Минздрава. И вот почти сразу после этого главой ведомства назначили не ожидаемого Пархоменко, который был врио ведомства последние несколько месяцев, а Самойлову, которую перевели сюда из Минздрава. Люди, которые входили в круг общения Аллы Владимировны, называют ее человеком жестким и бескомпромиссным (качества для проделанной ей карьеры необходимые), но вполне профессиональным и знающим. Самойлову эксперты отрасли побаиваются, судачат о ее «тяжелом характере» и говорят, что она «за словом в карман не полезет». Некоторые отмечают, что Пархоменко обладает более взвешенной позицией и вообще «спокойный».

«По идее Росздравнадзор не должен быть в подчинении Минздрава и тем более не должен быть к нему лоялен, — заявил «МК» председатель Лиги Пациентов Александр Саверский. — И то, что Мурашко поставил своего человека (а это не вызывает сомнений) не есть хорошо для здравоохранения. Получается, что надзорный орган находится в структуре Минздрава, который должен его контролировать, а как можно контролировать, когда у руководителей ведомств отношения теплые и дружественные? Поэтому вместо объективного анализа мы можем получить междусобойчик. Надзорный орган должен быть выведен в отдельную структуру. Хочется надеяться, что мудрость возобладает, люди преодолеют свои личные симпатии, и они не будут мешать делу».

И все же глава Лиги Пациентов признает, что при этом «Мурашко умеет подбирать людей, и команда, которая работала в последние годы в Росздравнадзоре, была действительно высокопрофессиональной.